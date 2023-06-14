Обь достигла неблагоприятного уровня и может выйти на пойму в Барнауле

Уровень воды в реке Обь продолжает подниматься в районе Барнаула. Она достигла отметки в 521 см, сообщают в Алтайском ЦГМС.

Уровень воды в Оби у Барнаула за сутки вырос на 12 см.

На 14 июня вода находится на уровне 521 см. Это уровень неблагоприятного явления, при котором вода может выйти на пойму.

Критический уровень воды в реке Обь около Барнаула составляет 540 см. А при отметке в 615 см вода начнет подтапливать жилые дома.

Ранее 12 июня уровень находился на отметке 495 см над нулем поста, что превышает средние показатели.

Последний раз абсолютный максимум в 698 см наблюдали 9 июня 2014 года.

Новый мост, Обь, Барнаул, река Обь. Дмитрий Лямзин.

Где ситуация критическая?

Между тем уровень воды в Оби достиг критического значения в 580 см в Усть-Чарышской Пристани. Вода поднялась за сутки еще на 5 см.

Тем не менее сотрудники ГО ЧС оценивают обстановку, как спокойную. Угроза для домовладений возникнет при отметке 640 см, сообщил начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Усть-Пристанского района Петр Курачев.

Начинает ли вода спадать?

Понемногу, уровень воды начинает падать в Бии (Бийск) и в Чумыше (Тальменка). За сутки он опустился на один см. А в Катуни у Сросток, наоборот, вырос на два см.