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Жизнь

О выступлении великой Тины Тернер в Кремле и Дональде Трампе на ступеньках в зале рассказала продюсер. Архивное видео

Тина Тернер выступила с температурой 40 в Кремле. Это было в ноябре 1996 года, пишет Газета.Ru.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
СС0

Тернер была замечательной певицей, веселой, талантливой, красивой, рассказала продюсер Надежда Соловьева. Именно она организовывала выступление американской певицы в Кремле.

Температура и отмена выступления?

Когда она приехала в Россию, то заболела, у нее была температура 40 градусов. Тернер предложили отменить концерт. Певица категорически отказалась. И добавила, что не отменяла ни одного концерта.

И отработала при температуре весь концерт на кремлевской сцене. Когда концерт закончился, она после выходов на бис в последний раз покинула сцену вся мокрая и буквально упала в подставленное одеяло.

Будущий президент США в зале

Билеты на концерт Тины Тернер расхватали, как горячие пирожки. Знаменитый скульптор Зураб Церетели попросил предоставить контрамарку или провести на концерт одного знакомого американца, который был в Москве. Иностранца провели.

И он весь концерт сидел на ступенях Кремлевского дворца съездов, потом вскакивал и бурно приветствовал соотечественницу. Впоследствии выяснилось, что это был будущий президент США Дональд Трамп.

Тина Тернер в Кремле, 1996 год.
Тина Тернер в Кремле, 1996 год.
Стоп-кадр YouTube

Архивное видео с концерта.

Всего на сцене кремлевского дворца съездов Тина Тернер дала три концерта — 5,6 и 7 ноября. «Королева рок-н-ролла» гастролировала в поддержку своего девятого сольного альбома Wildest Dreams. Съемку выступления сняли для легендарной «Программы А», выходившей тогда на телеканале РТР, напоминает rockfm.ru.

Что произошло

Накануне в собственном доме в швейцарском городе Кюснахт неподалеку от Цюриха умерла американская и швейцарская певица Тина Тернер. Ей было 83 года. У певицы в 2013 году был инсульт, а в 2016 ей диагностировали рак кишечника, от которого она и скончалась.

Известно, что болезнь спровоцировала почечную недостаточность. Свою почку Тине отдал ее муж - моложе на 17 лет - Эрвин Бах.

Хиты

У Тернер 12 премий «Грэмми», более сотни миллионов проданных копий альбомов. Кроме того, она дважды входила в Зал славы рок-н-ролл.

Среди хитов Тернер — песни The Best, Proud Mary и What’s Love Got to Do With It. Ее альбом Private Dancer, выпущенный в 1984 году, был продан более чем 10 млн копий и утвердил ее в статусе мегазвезды. Тине Тернер посвящен бродвейский мюзикл Tina, премьера которого состоялась в 2019 году и который идет до сих пор.

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