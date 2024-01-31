О "смертельно опасной" детской площадке в городе предупреждают барнаульцы

Очевидцы сообщают, что нарушений правил безопасности несколько:
- ступеньки и лесенки покрыты льдом,
- площадка не ограждена заборчиком,
- резиновое покрытие находится под слоем снежного наста,
- фонтан не законсервирован и дети бегают в нем,
- вся территория завалена снежными кучами, которые никто не вывозит.
По словам горожан, при неоднократных звонках в администрацию Центрального района никаких мер не приняли.
Ранее барнаульцы были недовольны, что грязный снег сгрузили на детскую площадку.
Самое важное - в нашем Telegram-канале