23 января
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Жизнь

О сильных толчках в доме сообщают жители центральной части Барнаула

Жилой дом на пр. Ленина, 161 периодически трясет, сообщает Barnaul 22.

Трещина на доме в Барнауле.
Трещина на доме в Барнауле.
Barnaul 22

Очевидцы заявляют, что на наружной стороне дома уже есть трещины от крыши до основания.

Также жильцы сообщают, что управляющая компания на проблему не реагирует.

Ранее мощный подземный толчок сотряс Сибирь.

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