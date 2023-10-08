О планах Собчак «переделать все лицо» напомнил пластический хирург

Пластический хирург Артур Рыбакин заявил, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак обращалась к нему за консультацией.

По словам врача, Собчак планировала «переделать все лицо». Речь шла об операции в области носа и изменении прикуса звезды. О чем он откровенно рассказал в телешоу.

Консультировал теледиву хирург ночью. Были сделаны снимки. И они утекли в сеть. Хирург признался, что не знает, кто слил фото в сеть, указывает Газета.Ru.

Но Собчак отказалась от операций. И с тех пор специалист не фотографирует своих пациентов.

Между тем Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди.

Собчак опубликовала фото с декольте на свою страничку в соцсети и пользователи заподозрили то что она увеличила грудь. Также пользователи начали прашивать в комментариях не подводка ли это к рекламе пластического хирурга. "Ксюша, ты что увеличила грудь?" и подобные мелькали под постом Ксении.