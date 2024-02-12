О новой мошеннической схеме предупредил российский банк

Теперь мошенники используют архивные голосовые сообщения клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на ВТБ.

Злоумышленники убеждают собеседника, что с ним действительно общается его знакомый или родственник.

Клиентам банков рекомендуют проверять информацию через дополнительные каналы связи.

Также рекомендуют удалять голосовые сообщения после прослушивания.

Ранее эксперт назвал запретные слова во время разговора с мошенниками.

Эксперт заявил, что даже обычное слово «да» которые люди могут использовать вместо «алло» мошенники могут использовать для подтверждения каких-либо операций.

Альтернативным вариантом может быть: «Слушаю вас». А базовые ответы «да» и «нет» лучше исключить во время разговора с неизвестными.

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