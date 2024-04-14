16 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

О лучших способах прийти в форму после родов рассказали эксперты

Физические нагрузки необходимо внедрять только с разрешения гинеколога, сообщает Lenta.ru.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Начать заниматься спортом стоит с легких растяжек, подъема по лестнице и неспешных прогулок.

Интенсивные тренировки лучше отложить до шестой недели после родов.

Для начала стоит сделать простое упражнение: втянуть нижнюю часть живота и задержать дыхание на 5-10 секунд. Затем лежа на спине поднять таз и удержать его в таком положении около 10 секунд. Закончить тренировку нужно позой счастливого ребенка из йоги.

Ранее указали участки тела, которые особенно «любят» клещи.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Фестиваль «Солнечный бал 2024»
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость