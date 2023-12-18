19 декабря
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Жизнь

О лучших позах для секса после новогоднего застолья, рассказал эксперт

Сексолог рассказала, в каких позах лучше всего заниматься сексом после новогоднего ужина. Об этом сообщает Lenta.ru.

Секс.
Секс.
CCO

После новогоднего застолья многие стесняются своего тела или испытывают сонливость. Однако полный желудок не помешает сексу, если подобрать правильные позы.

Первая подходящая поза называется «ложки». Оба партнера ложатся на бок, при этом мужчина располагается сзади и со спины обнимает женщину.

Второй вариант не потребует много усилий — взаимная мастурбация. Для этого понадобятся секс-игрушки и руки.

Также с переполненным желудком стоит заниматься сексом в позе «догги стайл». В таком положении партнеры не давят на животы друг друга и могут регулировать интенсивность движений.

Четвертая подходящая поза — "на краю". Мужчина должен сесть на край кровати и поставить ноги на пол, а женщина садится сверху так, чтобы не соприкасаться с ним животом. В такой позе партнеры смогут в полной мере наслаждаться друг другом.

Ранее сообщалось, что психолог рассказал, как паре избежать скуки в сексе.

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