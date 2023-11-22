О чем стоит позаботиться на Матрену зимнюю — приметы и традиции 22 ноября

Традиции Матрены зимней
В этот день зима окончательно вступала в свои владения. Люди верили, что ей покровительствует святая Матрена. Она ставит на ноги зиму, которая ослабела после частых оттепелей.
Также преподобная призывает на помощь северные ветра — потому 22 ноября может быть особенно холодно.
На Матрену зимнюю принято подавать нищим и заниматься благотворительностью. Можно отдать вещи нуждающимся. Кроме того. это отличный повод разобрать шкафы.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов
Что нельзя делать 22 ноября
- Не стоит в этот день нагружать себя работой и проводить серьезные встречи.
- Нельзя оставлять дома старые ненужные вещи - они притягивают несчастья.
- Не рекомендуется делать стрижку и маникюр - можно подхватить болезнь.
- Запрещено держать обиду на близких.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов
Приметы Матрены зимней
- Утром иней – следующий год будет богатым на урожай овса.
- Гуси на лед вышли – к потеплению.
- Если в этот день снегопад, то май будет холодным и ненастным.
- Деревья покрылись инеем – скоро ударят сильные морозы.
- Туман – к оттепели.