О чем стоит позаботиться на День Амвросия: приметы и традиции 20 декабря

В народно-православном календаре 20 декабря отмечают День Амвросия. Православная церковь вспоминает Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского.

Традиции Дня Амвросия

Все важные праздники к этому дню заканчивались, и люди начинали ждать главного праздника - Рождества.

Хозяйки устраивали генеральные уборки, стирали, проверяли зимние заготовки, перебирали и выбрасывали испорченные овощи, фрукты и соленья, наводили порядки в хлеву.

Верующие люди строго соблюдали Рождественский пост. Девушки в этот день шили наряды на будущее. А хозяюшки обязательно одевались в вывернутый кожух и рукавицы. В таком облике они пекли хлеб с маком, чесноком и разными приправами.

Рождество в Барнауле. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Что нельзя делать 20 декабря?

Незамужним девушкам не стоит мыть голову - а то останутся одинокими на весь год.

Не рекомендуется к рукоделию, предварительно не помолившись святому.

Вечер нельзя проводить вдали от семьи - чем больше родных, тем счастливее будет год.

Не рекомендуется в этот день стирать — мокрое белье притянет к себе разные болезни.

Нельзя громко петь и смеяться — можно навлечь на себя печали и беды.

Рождество в Барнауле. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Приметы Дня Амвросия