О чем молятся Зосиме-пчельнику и что делают в Феоктистов день: приметы и традиции 17 января

Традиции Зосимы Пчельника
Святого Зосиму считали покровителем пчеловодов и ему молились о хорошем сборе меда. Чтобы задобрить святого, на стол в этот день ставили мед.
По поверьям, под окончание святок черти выходили к людям. Чтобы их прогнать, проводили специальный обряд. Один из местных жителей надевал вывернутую наизнанку шубу, подражая черту. Другие же инсценировали драку и прогоняли его.
После на месте разборок разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье и здоровье, поможет заручиться поддержкой высших сил.
Что нельзя делать 17 января?
- Нельзя ходить в гости, пока в селе не прогонят черта.
- Беременным женщинам не рекомендуется разговаривать с незнакомцами - в их обличии могут быть злые духи.
- Не стоит выходить на улицу в сильный ветер - в воздухе летают злые духи.
- Нельзя пить спиртные напитки и выходить на улицу - нечистая сила может овладеть вами.
Приметы Зосимы Пчельника
- Чистое небо и полная луна – к сильному половодью.
- Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.
- Утром туман – к урожаю яровых.
- Безоблачное небо – к затяжным морозам.
- Алая заря – к ветру.
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