Нужда или понты. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя возвращения бывших. Не расстраивайтесь, придут только те, с кем нужно поговорить. Отложите покупку предметов связи. До вечера вторника и в субботу планируйте только приятные дела», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, воздержитесь от любых махинаций. Будьте внимательны в общении с детьми, учениками. Инвестируйте в свое образование.



Тельцы, берегите сердечно-сосудистую систему, пищеварение, отношения, внутренний покой. Скорей всего, вам придется вернуться к каким-то недоделанным, отложенным делам.



Близнецы, берегите руки, плечи, легкие. Займитесь дыхательными практиками. Не удивляйтесь, если отношения с братьями, сестрами потребуют много вашего внимания.



Раки, не стесняйтесь продвигать себя, заявлять о себе. Обратите внимание на манеру вашей речи. Не язвите, не командуйте. Воздержитесь от интриг.



Львы, займитесь собственным здоровьем. Снизьте нагрузки. Пройдите полное обследование организма. Учитесь расслабляться и отдыхать во сне.



Девы могут столкнуться с бессонницей. Уединение, медитация, свежий воздух, тишина - пойдут вам на пользу. Берегите стопы. Сделайте педикюр.



Весы, не спешите реализовывать все ваши мечты на неделе. Иллюзии могут накрыть вас с головой. Сложно будет разобраться, где действительно то, что вам нужно, а где - понты.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами. Фото: freepik, автор

Скорпионы, вы очень деятельны и активны. Не торопитесь двигаться сразу в двух направлениях. Выберите, что в приоритете. Тогда результаты будут радовать.



Стрельцы, учитесь больше доверять. Детям, ученикам, учителям. Генерируйте новые идеи. Вы можете вдохновлять других на создание чего-то необычного, нового.



Козероги, вам придется пройти обновление в нескольких сферах жизни. Не сопротивляйтесь переменам. Добровольно соглашайтесь обновляться.

Водолеи, возьмите паузу в отношениях. Дайте партнеру и себе отдохнуть. Займитесь собой. Выходите в свет. Направьте всю вашу энергию и внимание на ваше дело, бизнес.



Рыбы, вам не стоит рваться в бой и на передовую. Изучайте сферу финансовых отношений. Помогайте свои родителям и родителям супруга или супруги.