24 июля
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Жизнь

Нужда или понты. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя возвращения бывших. Не расстраивайтесь, придут только те, с кем нужно поговорить. Отложите покупку предметов связи. До вечера вторника и в субботу планируйте только приятные дела», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Глаз в замочной скважине. Нейросеть.
Глаз в замочной скважине. Нейросеть.
altapress.ru.

Овны, воздержитесь от любых махинаций. Будьте внимательны в общении с детьми, учениками. Инвестируйте в свое образование.

Тельцы, берегите сердечно-сосудистую систему, пищеварение, отношения, внутренний покой. Скорей всего, вам придется вернуться к каким-то недоделанным, отложенным делам.

Близнецы, берегите руки, плечи, легкие. Займитесь дыхательными практиками. Не удивляйтесь, если отношения с братьями, сестрами потребуют много вашего внимания.

Раки, не стесняйтесь продвигать себя, заявлять о себе. Обратите внимание на манеру вашей речи. Не язвите, не командуйте. Воздержитесь от интриг.

Львы, займитесь собственным здоровьем. Снизьте нагрузки. Пройдите полное обследование организма. Учитесь расслабляться и отдыхать во сне.

Девы могут столкнуться с бессонницей. Уединение, медитация, свежий воздух, тишина - пойдут вам на пользу. Берегите стопы. Сделайте педикюр.

Весы, не спешите реализовывать все ваши мечты на неделе. Иллюзии могут накрыть вас с головой. Сложно будет разобраться, где действительно то, что вам нужно, а где - понты.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

Скорпионы, вы очень деятельны и активны. Не торопитесь двигаться сразу в двух направлениях. Выберите, что в приоритете. Тогда результаты будут радовать.

Стрельцы, учитесь больше доверять. Детям, ученикам, учителям. Генерируйте новые идеи. Вы можете вдохновлять других на создание чего-то необычного, нового.

Козероги, вам придется пройти обновление в нескольких сферах жизни. Не сопротивляйтесь переменам. Добровольно соглашайтесь обновляться.

Водолеи, возьмите паузу в отношениях. Дайте партнеру и себе отдохнуть. Займитесь собой. Выходите в свет. Направьте всю вашу энергию и внимание на ваше дело, бизнес.

Рыбы, вам не стоит рваться в бой и на передовую. Изучайте сферу финансовых отношений. Помогайте свои родителям и родителям супруга или супруги.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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