Нужда или понты. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, воздержитесь от любых махинаций. Будьте внимательны в общении с детьми, учениками. Инвестируйте в свое образование.
Тельцы, берегите сердечно-сосудистую систему, пищеварение, отношения, внутренний покой. Скорей всего, вам придется вернуться к каким-то недоделанным, отложенным делам.
Близнецы, берегите руки, плечи, легкие. Займитесь дыхательными практиками. Не удивляйтесь, если отношения с братьями, сестрами потребуют много вашего внимания.
Раки, не стесняйтесь продвигать себя, заявлять о себе. Обратите внимание на манеру вашей речи. Не язвите, не командуйте. Воздержитесь от интриг.
Львы, займитесь собственным здоровьем. Снизьте нагрузки. Пройдите полное обследование организма. Учитесь расслабляться и отдыхать во сне.
Девы могут столкнуться с бессонницей. Уединение, медитация, свежий воздух, тишина - пойдут вам на пользу. Берегите стопы. Сделайте педикюр.
Весы, не спешите реализовывать все ваши мечты на неделе. Иллюзии могут накрыть вас с головой. Сложно будет разобраться, где действительно то, что вам нужно, а где - понты.
Скорпионы, вы очень деятельны и активны. Не торопитесь двигаться сразу в двух направлениях. Выберите, что в приоритете. Тогда результаты будут радовать.
Стрельцы, учитесь больше доверять. Детям, ученикам, учителям. Генерируйте новые идеи. Вы можете вдохновлять других на создание чего-то необычного, нового.
Козероги, вам придется пройти обновление в нескольких сферах жизни. Не сопротивляйтесь переменам. Добровольно соглашайтесь обновляться.
Водолеи, возьмите паузу в отношениях. Дайте партнеру и себе отдохнуть. Займитесь собой. Выходите в свет. Направьте всю вашу энергию и внимание на ваше дело, бизнес.
Рыбы, вам не стоит рваться в бой и на передовую. Изучайте сферу финансовых отношений. Помогайте свои родителям и родителям супруга или супруги.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.