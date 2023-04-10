Ножки для Славика. О чем молит и почему возмущается жительница Барнаула, потерявшая в страшном ДТП дочь и внука

Больше года прошло с момента страшной аварии, которая произошла на Павловском тракте в Барнауле. Тогда прямо на проезжей части умерли двое — 28-летняя женщина и ее шестилетний сын. Еще один ребенок серьезно пострадал. Мать погибшей Ольга Матвеева долгое время хранила молчание, рассчитывая, что справедливое правосудие свершится. Но суд затягивается, подсудимый выходит под подписку, у самой женщины возникает подозрение, что за смерть ее близких, искалеченного внука и разрушенную семью никто не ответит. Впервые она решилась поведать журналистам эту страшную историю.

Дружили со школы

Татьяна и Евгений познакомились еще в школе, в девятом классе. Когда парня забрали в армию, девушка ни минуты не сомневаясь, сказала, что будет его ждать. Так и произошло.

Евгений вернулся и они поженились. Татьяна пошла по стопам своей мамы, стала воспитателем, мечтала начать свое дело и открыть детский развивающий центр. Супруг работал на котельном заводе, был на хорошем счету.

Ольга Матвеева говорить о них спокойно не может, голос дрожит, в глазах встают слезы.

«Это была полноценная семья, — плача рассказывает она. — Работящая, дружная, уважаемая. Дом — полная чаша».

У Евгения и Татьяны подрастало двое ребятишек. Бабушка дрожащими руками показывает видео на телефоне: внуки на детском празднике смеются, участвуют в конкурсах и отжимаются.

Дочь Ольги Матвеевой Татьяна. фото предоставлено Ольгой Матвеевой.

«Они же у нас спортсмены были, занимались единоборствами, такие активные, — продолжает она. — Славик наш и сейчас активный ребенок. До пояса живой, веселый мальчишка. И не подумаешь, что с ним что-то не так. Ниже пояса — ничего. Инвалид на всю жизнь».

Остался клеить обои

За полгода до трагедии молодая семья начала обживать собственное гнездышко — в квартире затеяли ремонт, заказали мебель. Татьяна очень хотела быстрее сделать новый дом уютным.

Ее мать вспоминает: 18 марта 2022 года у ее родного брата Александра день рождения. Шумных праздников он не любил, отмечал всегда тихо, а тут решил пригласить родственников. Татьяна в последний момент собралась на праздник к дяде, взяла детей и поехала. Евгений остался дома доклеивать в зале обои.

Ольга Матвеева. Дмитрий Лямзин

Уже потом родственники узнали: Татьяна по ошибке села не в тот автобус, а когда поняла — вышла на ближайшей остановке. А дальше все как в фильме ужасов: такси, дорога и страшная авария, от подробностей которой мурашки по коже.

Спустя больше часа Ольга Матвеева сама была у брата. Как ни в чем не бывало ждали только Татьяну, а ее все не было. Стали звонить — телефон отключен.

Ольга Матвеева,

мать погибшей женщины:

Я позвонила зятю, спрашиваю: «Жень, Таня не возвращалась?». Он мне: «Нет, мам. Я думал она у вас». Он как сердцем почувствовал неладное, открыл в интернете новости, а там — массовое ДТП на Павловском тракте, двое погибших.

То, что происходило на месте, сложно описать словами — искореженные машины, изуродованные тела, кровь.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года. t. me/vkurse22.

Ольга Матвеева снова плачет и продолжает жуткий рассказ: прямо на проезжей части Евгений нашел маленькую варежку сына и мягкую игрушку. Прижал к себе и три месяца не выпускал из рук. В один миг его семья оказалась разрушена до основания.

Выбросило всех троих

18 марта пришлось на пятницу. Часть города тем вечером стояла в десятибалльной пробке — по проспекту Строителей и Павловскому тракту проехать невозможно было ни в одну, ни в другую сторону.

Подробностей произошедшего в СМИ было мало, только леденящие душу фото. В ночь городская ГИБДД выдала сухую сводку — столкновение пяти машин: Hyundai Solaris под управлением 29-летнего мужчины, Audi под управлением 31-летнего мужчины, Hyundai Santa Fe под управлением 62-летнего мужчины, Subaru под управлением 31-летнего мужчины и Lada Largus под управлением 19-летнего мужчины. Все.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года. vk.com/incident22.

Ольга Матвеева до сих пор точно не знает, что же на самом деле произошло. По ее версии и со слов адвоката, водитель такси, в котором ехала Татьяна, вероятнее всего, сильно превышал скорость, всех обгонял, а когда зацепил идущую впереди машину, не справился с управлением, на обледеневшей дороге его развернуло.

Дальше последовали столкновения. Они были такой силы, что задние сидения такси вырвало с корнем, пассажиры оказались на дороге.

Дочь Матвеевой погибла под колесами наехавшего на нее авто. Ее старший сын Артем скончался от травм на месте. Единственный пристегнутый в машине, младший сын Татьяны Вячеслав выжил.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года. vk.com/incident22.

Больше не пишет Деду Морозу

4 апреля, в день нашей встречи с Ольгой Матвеевой, мальчику исполнилось шесть лет.

Женщина вспоминает: когда начался суд, у зятя спросили, где тот живет. Евгений скромно ответил: «Со своими родителями». Никто тогда не уточнил, что переехал он вынуждено — на руках у убитого горем отца остался ребенок-инвалид, за которым требуется круглосуточный уход.

Внук Ольги Матвеевой. фото предоставлено Ольгой Матвеевой.

Жуткая авария исковеркала тело малыша: были раздроблены тазовые кости, переломаны ребра, в мозгу произошло кровоизлияние.

Славе удалили селезенку, желчный пузырь, часть печени и поджелудочной. Но самое страшное — это ушиб позвоночника, который сделал его ноги нечувствительными. Передвигаться ребенок может только в инвалидном кресле.

Вот уже больше года семья делает все, чтобы Слава смог окрепнуть и морально, и физически: водят к психологу, покупают специальные тренажеры, проходят курсы реабилитации. В прошлом году отец возил сына в Курган на процедуры электростимуляции.

Ольга Матвеева. Дмитрий Лямзин

Ольга Матвеева, говоря о внуке, улыбается сквозь слезы. «Он же у нас такой задорный. Постоянно говорит мне: „Бабушка, давай в прятки играть“».

С момента аварии Славик сильно повзрослел и на Новый год не стал писать письмо Деду Морозу. Когда бабушка спросила почему, мальчик честно ответил, что просил только ножки, а волшебник их не дал.

Ольга Матвеева,

мать погибшей женщины:

Я ему объясняю, что Дедушка Мороз легкие задания быстро выполняет, а что посложнее — ему надо целый год работать на этим. Внук мне на это как взрослый говорит: «Баб, не обманывай, пожалуйста. Все я понимаю».

В алтайской резиденции Деда Мороза. Анна Зайкова , altapress.ru

Даже не извинился

Когда речь заходит о расследовании и суде, голос Ольги Матвеевой становится жестче. Слезы тут же заканчиваются, остается только праведный гнев.

Женщина рассказывает: в день аварии следователь по их делу предложил в качестве потерпевшего записать только зятя Евгения. Обезумевшие от горя родители Татьяны не понимали, что происходит, и согласились. В скором времени появился адвокат Максим Митин, который заверил, что все будет хорошо и взял за работу 70 тыс. рублей.

Спустя три дня после аварии в отношении водителя Фирдавса Умарова, везшего Татьяну и детей, возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 5 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — и задержали.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

«Шло время, я начала спрашивать, почему расследование длится так долго. Митин мне каждый раз говорил, что доказательства тщательно собираются, чтоб в суде комар носа не подточил», — вспоминает женщина.

Как раз в суде и началась неразбериха. Ольга Матвеева утверждает: на каждое заседание приходилось пробиваться с боем. Адвокат Митин намекнул, что судья якобы не особо любит внимание, поэтому лучше не ходить. «Он каждый раз говорил, чтобы мы вели себя без эмоций», — вспоминает Ольга.

Без эмоций не получилось. На первом же заседании мать погибшей увидела обвиняемого. О нем Матвеева знает не много— родом из Таджикистана, у него самого двое малолетних детей и жена. Вину Умаров не признал, не извинился.

Решетка. Анна Зайкова

«Знаете, я поначалу хотела войти в положение. Думала, что случилось горе и для их семьи. Но когда увидела эту глыбу равнодушия, поняла, что им всем все равно. На одном из заседаний мы сидели прямо напротив родителей Умарова. В их глазах я вообще не увидела сочувствия», — признается Ольга.

По ее словам, уголовное дело рассматривалось уже дважды. С октября 2022 года его слушает судья Железнодорожного суда Барнаула Огнев. В карточке можно прочитать только одно «Заседание отложено» и так множество раз.

Работой адвоката Максима Митина женщина не особо довольна, но вмешиваться не решается, ведь его нанял зять. Зато адвокатом обвиняемого «восхищается» — его трудами Фирдавс Умаров давно на свободе под подпиской о невыезде. «Кушает мамины пирожки», — возмущается Ольга.

Ольга Матвеева. Дмитрий Лямзин

По статье 264 ч. 5 Уголовного кодекса, что ему предъявили, максимальное наказание — семь лет лишения свободы. Но даже далекая от юриспруденции воспитательница понимает: сейчас судебное дело затянется, будут учтены смягчающие обстоятельства, обвиняемый в лучшем случае получит два-три года. «Написал прошение — и отпустили», — считает Матвеева.

После обеда Ольга выходит с работы. Воспитателем в новый детский сад она устроилась на полдня, чтоб было время уделять внимание внуку. На прежнем месте оставаться не могла, там она работала с погибшей дочерью.

Прощаясь, пытается улыбаться, но получается натянуто. Женщина тут же вздыхает и признается: «Знаете, Бог с ним, с этим Умаровым. Пусть даже отпустят его. Лишь бы понял, что сотворил, через душу наше горе пропустил. А нам важно только одно: чтоб Дед Мороз внуку ножки вернул».