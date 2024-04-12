Новую развязку могут начать строить в районе пересечения шоссе Ленточный Бор с ул. Власихинской, рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Известно, что на самом загруженном участке в городе планируют построить двухуровневую развязку.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимости 4 апреля. Это необходимо для проведения комплекса соответствующих работ.

Сроки начала реализации проекта и стоимость работ еще неизвестны.

Ранее стало известно, когда достроят развязку на Змеиногорском тракте, которая должна разгрузить город от заторов.

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