Новосибирец, просверливший себе череп, основал компанию в США

После недавнего самочипирования Михаил Радуга переехал в США.

В подростковом возрасте он услышал во сне несуществующий трек Rammstein и задумался о том, как перенести его в реальный мир.

Экспериментаторам удалось передать из сна трек We will rock you группы Queen. Это получилось сделать у трех из четырех человек.

Михаил считает, что любой сможет научиться искать мотивы во сне и сразу записывать их.

Об исследовании написали в научном журнале.

Ранее Радуга рассказал о боли и открывшихся ему способностях.