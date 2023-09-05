6 сентября
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Жизнь

Новосибирец, просверливший себе череп, основал компанию в США

Теперь он занимается исследованиями в Кремниевой долине. Они посвящены передаче музыки из сна в реальность, пишет Mash Siberia.

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

После недавнего самочипирования Михаил Радуга переехал в США.

В подростковом возрасте он услышал во сне несуществующий трек Rammstein и задумался о том, как перенести его в реальный мир.

Экспериментаторам удалось передать из сна трек We will rock you группы Queen. Это получилось сделать у трех из четырех человек.

Михаил считает, что любой сможет научиться искать мотивы во сне и сразу записывать их.

Об исследовании написали в научном журнале.

Ранее Радуга рассказал о боли и открывшихся ему способностях.

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