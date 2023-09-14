Новолетие 2023: как нужно отмечать этот праздник и что нельзя делать

Новолетие — важная дата в православии. Оно представляет собой своеобразный Новый год. 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому) верующие отмечают начало нового цикла церковных праздников. Рассказываем, что означает этот праздник, и с какими традициями он связан.

История Новолетия

В 312 году Константин Великий, византийский император, установил празднование нового года 1 сентября. В 6 веке традиция вошла в церковную жизнь.

На Русь традиция отмечать церковное Новолетие в сентябре пришла из Византии. Но даже после принятия христианства в народе долго не было единой даты встречи нового года.

С 1492 года на Руси его начали отмечать 1 сентября как церковно-государственный праздник.

Православный Новый год говорит о новом пришествии Иисуса Христа. День приравнивают к вхождению Спасителя в Назаретскую синагогу и началу учения людей вере в Бога.

Традиции 14 сентября

Церковь. Икона. Роспись СС0

Священники православной церкви советуют 14 сентября начать с благодарственных молитв всем святым.

В этот день школьников приводят на богослужение, чтобы они смогли получить благословение на новый учебный год.

Также с этого дня можно начинать сватанья и заводить новые знакомства.

14 сентября наши предки ничего не делали, относились ко дню, как к большому церковному празднику.

К этому дню на Руси старались отдать все долги, завершить сделки и провести праздник в мире и согласии, забыв о ссорах и распрях, чтобы не перенести все проблемы и в будущий год.