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Жизнь

Новогодние игрушки, -37 и гречневый завод. Что произошло в Алтайском крае 7 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 7 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Московский инвестор запустит в Барнауле гречневый завод. Он расположится на площадке элеватора — к этому уже все готово.
  • В Кремле сообщили о закупке мяса птицы в Белоруссии и Казахстане — как о вынужденной мере. Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков поделился мнением по этому поводу.
  • Согласно предварительному прогнозу на декабрь, в середине первого месяца зимы жителей Алтайского края ждут 37-градусные морозы.
  • 40-летняя история конефермы АГАУ завершилась всего за два дня. Мы выяснили, как все произошло и что теперь будет — с животными и людьми.
  • Новосибирская фирма «Артель Солнечная» не сможет добывать золото в Солонешенском районе — она проиграла суд с минприроды Алтайского края.
  • В Бийске погиб работник Водоканала. Мужчина спустился в канализационно-насосную станцию без средств защиты и отравился.
  • В супермаркетах Барнаула уже выставили новогодний ассортимент. Сколько стоят игрушки, елки и мишура — смотрите в нашем фоторепортаже.

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