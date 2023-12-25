Новый ЖК в Барнауле, дорогущие билеты в жаркую страну и такие же тарифы ЖКХ. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

На въезде в Барнаул построят новый ЖК. Вот каким он будет
На ул. Просторной, 396 построят квартал из шести относительно невысоких домов на 2 тыс. жителей. Это место чрезвычайно важно для города, потому что именно здесь улица примыкает к Павловскому тракту.
В ЖК будут квартиры от одной до четырех комнат с площадью от 28.4 кв. м до 98.3 кв. м. Во вдоре разместят детские, волейбольные и баскетбольные площадки. Все закрыто от машин.
Проект согласовали, но попросили кое-что доработать. А что — читайте здесь.
Барнаульский роддом №2 переделали в женскую консультацию. Зачем?
Напомним, в ноябре роддом в БСМП №2 прекратил работу. Причин оказалось несколько.
Одна из них — женщины стали меньше рожать.
Вторая — и "Дар", и проклятие, как написала наша журналистка. Роддом №2 помогал пациенткам, которых относили в группы риска. А в 2016 году эту задачу взял на себя "Дар". Вот и пошло сокращение родов в больнице скорой помощи.
Затем сотрудникам понизили зарплату, в учреждении появился кадровый дефицит. Так и зародилась мысль переформироваться в женскую консультацию.
В Барнауле открыли мистическую выставку кукол
Алтайский краеведческий музей открыл выставку авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы». Эти куклы широко известны в России и за ее пределами. Образ мистических красавиц создал знаменитый российский художник и скульптор Даши Намдаков, а его большая семья помогла воплотить рисунки в жизнь.
Много говорить не буду, лучше посмотрите на них здесь.
Астропсихолог посоветовал следить за настроением
Овнам звезды порекомендовали не выкатывать претензии. Сложно, согласна.
А девам посоветовали беречь руки, ноги, ключицы и все такое. Наверно, не стоит идти на каток.
Козерогов предупредили: сон может ухудшиться.
А что ждет другие знаки Зодиака — читайте здесь.
Что еще почитать?
- Маленький храм с большой маковкой построят в Затоне. Кое-что в нем будет не по канону. Однако РПЦ согласовали новшества.
- Не трогайте, это на Новый год. Барнаульцам предлагают билеты в Таиланд минимум за 200 тыс. рублей.