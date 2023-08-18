19 августа
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Жизнь

Новый законопроект о льготах для учителей и медиков будет выдвинут на предстоящей сессии Госдумы

В преддверии нового политического (и выборного) сезона политические и общественные деятели опять ставят на повестку дня вопрос отсрочки от призыва в армию для медиков и школьных учителей.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

По их мнению, отсрочка по призыву позволит молодым специалистам сконцентрироваться на обучении и получении опыта работы, что приведет к повышению качества образования и медицинских услуг. Это также позволит удержать высококвалифицированные кадры в системе образования и здравоохранения, предотвратив возможный "отток мозгов" за границу.

Такой закон поможет снизить дефицит специалистов в учебных заведениях и медицинских учреждениях, особенно в отдаленных регионах. Обеспечение стабильного доступа к качественному образованию и медицине является основным принципом социальной справедливости и благополучия населения.

Так фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ" в Государственной Думе в осеннюю сессию разработает и внесёт на рассмотрение депутатов законопроект о предоставлении отсрочки от службы в армии и брони от мобилизации для всех школьных учителей и медиков, работающих в сельской местности. Об этом рассказал председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

"Алтайский край, как лидер российских субъектов по сельским районам особенно остро ощущает дефицит учителей и врачей в муниципалитетах. Люди буквально считают часы в ожидании специалистов, которые в свою очередь не спешат переезжать в село. Даже несмотря на льготы и преференции действующих программ – "Земский доктор" или "Земский учитель", – комментирует партийную инициативу депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. – Понятно, что сельские жители очень обеспокоены, что даже эти немногочисленные кадры, которые к ним приходят, могут попасть под мобилизацию или призваны в ряды российской армии. Тогда остается только закрывать школу, больницу или фельдшерский пункт".

-Для решения кадровой проблемы партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает предоставить отсрочку от мобилизации и службы в армии всем школьным учителям. Вместе с этим бронь нужно предоставить и работающим на селе медикам. Это позволит сохранить на рабочих местах ценные кадры, без которых может остановиться жизнь во многих городах и населённых пунктах нашей страны. Законопроект по данному вопросу будет подготовлен и внесён в Госдуму в осеннюю сессию, – заключил лидер партии СР-ЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

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