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Жизнь

Новый мощный виток солнечной атаки ожидается уже вечером. Сила геоударов

Магнитное поле Земли 27 апреля весь день будет слабовозмещенным, но вечером разыграется малая магнитная буря. Дело в том, что Земля вошла в цикл опасной солнечной активности.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

С 27 апреля и до первых чисел мая магнитное поле Земли будет неспокойным из-за возросшей активности на Солнце.

Самые мощные геомагнитные удары ожидаются 29 и 30 апреля — в эти дни сила колебаний в магнитном поле будет составлять 4−5 баллов, пишет «МК». Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь. Это повышает тонус сосудов, а кровь сгущается.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники. Из-за возмущений магнитного поля могут выйти из строя аппараты в космосе.

Ранее на Солнце образовалась гигантская дыра.

Сияние

Во время сильных магнитных бурь на севере и в средних широтах страны можно наблюдать красивейшее явление — полярное сияние.

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Ранее мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса.

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