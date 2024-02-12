Новый геоудар поразит Землю 12 февраля. Последствия

Вспышка класса X может спровоцировать магнитную бурю. Явление сопровождается также нарушением коротких волн радиосвязи.

До 15:00 индекс будет колебаться между 1–2 баллами, что считается спокойной магнитосферой.

С 15:00 до 18:00 атаки с Солнца достигнут 3 баллов, а до 21:00 ожидается небольшая передышка.

У метеопатов в этот день могут быть переменчивость настроения, обострение хронических болезней и беспокойный сон. Медики рекомендуют таким людям больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Ранее магнитная буря приготовила неприятный подарок россиянам. Пик ее активности достиг 4 баллов.

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