Новые сторублевки, ажиотаж в «Титов Арене» и отпуск в глуши. Что произошло в Алтайском крае 6 июля

- В банки Алтайского края поступила первая, пока небольшая, партия новых сторублевок. Оказалась, банкнота интересная.
- В Барнауле открылась художественная выставка «Сибирь — XIII». В первые же пару часов ее посетили около 1,5 тыс. человек — и это при том, что выставка будет работать три недели. Смотрите в нашем репортаже, из-за чего такой ажиотаж.
- Барнаульский автовокзал окончательно проиграл судебный спор и лишился площади перед зданием. Теперь ее нельзя использовать для платной парковки и маневров междугородних автобусов.
- На Горняк и села в Угловском районе Алтайского края обрушился град.
- В министерстве образования подвели итоги ЕГЭ в 2023 году. В Алтайском крае оказалось 66 стобалльников. Пять выпускников сдали по два экзамена на 100 баллов и стали мультибалльниками. А выпускница школы №14 Дарья Скрипникова за три экзамена сумела заработать 297 баллов.
- В Алтайском крае есть как минимум 5 мест, где можно провести «сельский» отпуск. Там поля, будто из заставки Windows, прогулки по лугам босиком, родниковая вода и сладкие ягоды, а вокруг тишина и глушь. Смотрите.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем телеграм-канале.