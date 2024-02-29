Новая Трасса здоровья от Ракшина и рынок недвижимости в Барнауле с нюансом. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Бизнесмен и меценат Александр Ракшин подумывает о еще одной Трассе здоровья в Барнауле. Это будет пешеходная тропа вдоль Змеиногорского тракта. Почитайте , что об этом говорит основатель "Мария-Ра". Новости Алтайского края — в моей подборке.

Алтайский депутат предложила закрыть никому не нужные газеты

Евгения Боровикова, представитель фракции "Справедливая Россия - За правду" заинтересовалась тратой средств КАУ "Регион", под управлением которого находится телеканал "Катунь 24", радиостанция и несколько газет.

Учреждению ежегодно выделяют 140 млн рублей. По 3 млн рублей тратят на журнал "Местное самоуправление на Алтае", которое, по словам Боровиковой, никто не читает. Она предложила его ликвидировать.

То же самое с газетой "Природа Алтая", чиновница посчитала ее никому не нужной и также предложила остановить выпуск. На нее тратят 2,9 млн рублей. Причем газета, кажется, и так не выходит с 2016 года.

На что еще тратит деньги "Регион" и почему на канале теперь нет места оппозиционерам — читайте здесь.

Оператор. Телевидение. СС0

Что произойдет с рынком недвижимости в Барнауле 2024 году

Первые полгода количество сделок на покупку жилья может упасть на 10-15%, говорят эксперты. При этом цена к лету вырастет еще на 5-10%.

Другие специалисты уверены, что ажиотажа ждать не придется. Это связано с тем, что семейная ипотека по переуступке невозможна, в крупных банках не взять ипотеку с господдержкой, если ее не субсидируют застройщики. Те в свою очередь с этим предложением не торопятся. К тому же, застройщики будут прибавлять к стоимости квартиры сумму субсидии, чтобы компенсировать свои расходы.

Барнаульцам будет просто-напросто сложнее купить квартиру. Какой уж тут ажиотаж.

Что еще будет в 2024 году с рынком недвижимости — в этом материале.

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