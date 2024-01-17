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Жизнь

Новая средняя зарплата, цены на проезд и черепные нервы. Что произошло в Алтайском крае 17 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 17 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ По данным Алтайкрайстата, средняя зарплата в Алтайском крае превысила 46 тыс. рублей.

◆ Повышение цен на проезд в Барнауле, вероятно, затронет весь общественный транспорт — а не только 13 «нетерпеливых» перевозчиков.

◆ На Павловском тракте произошло массовое ДТП с пострадавшими. Полиция проводит проверку.

◆ Экономист из Барнаула Анна Мартенс дала несколько советов о том, как спланировать свой финансовый год.

◆ Барнаульский невролог Татьяна Рыжкова рассказала, что зимой у пациентов часто диагностируют поражения черепных нервов. Почитайте, что это за болезнь, чем она опасна и при чем здесь морозы.

◆ В Барнауле продают ТЦ «Норд-Вест» — один из первых торговых центров города.

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