12 июля
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Жизнь

Ночью начнется яростная атака геомагнитных ударов. Рекордный пик

В ночь с 11 на 12 июля начнется мощная магнитная буря и достигнет опасной отметки в шесть баллов.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

В полночь сила колебаний резко вырастет до пяти баллов, а 13 июля — до рекордных 6 баллов, указывает "МК".

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.

Погода

Между тем в Алтайском крае установилась аномальная жара — до 35 градусов. В такую погоду лучше находиться в тени. К примеру, сирени.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники. Во время таких вспышек зачастую пропадает телесигнал.

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