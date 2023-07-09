Ночной пожар, жесткое ДТП и рейды на воде. Что произошло в Алтайском крае и в Барнауле 9 июля

- Ночью барнаульцы заметили пожар около "Сити-центра". Очевидцы рассказали, что загорелся жилой дом на ул. Пролетарской.
- Сотрудники МЧС напомнили жителям Алтайского края правила безопасного поведения на воде. Не стоит отправляться на рыбалку в плохую погоду или ночью.
- На алтайской трассе произошло жесткое ДТП с участием легковушки. Как писали в соцсетях, пострадали люди.
- Специалисты отметили снижение пика активности клещей в крае. С начала сезона зарегистрировали более 6,6 тыс. случаев укусов клеща.
- Барнаульские специалисты провели рейды по профилактике несчастных случаев на воде. Работники поговорили с отдыхающими.
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