10 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Ночной ледоход, угрожающий Чумыш, снос «Алтая». Что произошло в Алтайском крае 9 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 9 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Еще одна река выходит из берегов в Алтайском крае — это Чумыш. В Тальменке развернули пункт временного размещения и призвали людей готовиться к эвакуации.

◆ Тяжелая паводковая ситуация складывается также в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском и Немецком районах. Прогнозы Гидрометцентра неутешительны: ожидается таяние снежных запасов в верховье Алея, в Бурлинском, Бийском и Каменском районах, в борах и на Салаире.

◆ Барнаульский юрист Андрей Кулаевский рассказал, как пострадавшие от паводка в Алтайском крае могут возместить ущерб и получить материальную помощь.

◆ В Бийске прямо под окнами городской администрации сносят кинотеатр «Алтай». Когда-то он был одним из самых технически оснащенных в крае. Почитайте факты из его истории (и посмотрите снимки из настоящего.)

◆ В Барнауле возводят тоннель для новой многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Что еще сейчас происходит на месте строительства — смотрите в нашем репортаже.

◆ На Оби под Барнаулом начался ледоход. Вы когда-нибудь наблюдали его ночью? А ведь это красиво!

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость