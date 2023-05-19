Ночные заморозки с дневной жарой придут на выходные в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 20-21 мая
Ночью 20 мая температура в регионе будет от +3 до +8 градусов, по востоку местами заморозки до -3 градусов.
Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с.
Днем 20 мая температура от +19 до +24 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14м/с, местами по югу порывы до 20м/с.
Ночью 21 мая температура в регионе будет от +3 до +8 градусов, в предгорьях местами заморозки до -2 градусов.
Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем 21 мая температура от +19 до +24 градусов. Преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди, грозы.
Ветер северо-восточный 6-11м/с, местами по югу порывы до 16м/с.