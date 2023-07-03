4 июля
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Жизнь

Николай Дроздов не может дышать полной грудью из-за травмы

Знаменитый ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов страдает от последствий травмы, полученной в начале года. Об этом сообщает StarHit.

Николай Дроздов
Николай Дроздов
Пресс-служба Первого канала

Напоминаем, что 86-летний телеведущий неудачно упал на улице, когда возвращался из МГУ в январе 2023 года. Врачи зафиксировали у него восемь переломов ребер. Несколько недель зоолог находился в больнице, а затем его отпустили домой, восстанавливаться.

Спустя полгода реабилитация все еще продолжается, и Николай Дроздов находится под наблюдением врачей. Он рассказал, что одно ребро пробило легкое и ему приходится ходить с катетером.

Из-за травмы Дроздову сложно говорить и дышать. Телеведущий расстраивается, что больше не может петь, как раньше. Однако, отмечает зоолог, он постепенно идет на поправку. У него прошла боль и нормализовалась температура.

Врачи отмечают, что из-за возраста процесс восстановления может затянуться на долгое время.

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