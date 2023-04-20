21 апреля
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Жизнь

Неторопливую и уверенную росомаху заметили в национальном парке Алтая

Хищное животное вида росомаха попало в объектив фотоловушки национального парка «Салаир».

Росомаха.
Росомаха.
Национальный парк "Салаир", Алексей Калинин

По словам специалистов, увидеть росомаху в природе не так-то просто.

Однако техника время от времени регистрирует передвижение зверя в заповеднике и в нацпарке. В том числе на солонцах — любимом месте копытных, что и привлекает хищника.

У росомахи очень своеобразная, неторопливая и уверенная походка, словно зверь вот-вот запнется. Но это впечатление обманчиво.

Кроме того, росомаха — очень проворное и умное животное из семейства куньих. Славится своей отвагой и свирепостью, так что напасть на росомаху не решаются ни волк, ни даже медведь.

Ранее сотрудники парков показали, как алтайские заповедники переживают апрельскую зиму.

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