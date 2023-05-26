26 мая
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Жизнь

Несколько тысяч барнаульцев остались без холодной воды из-за новой коммунальной аварии в Барнауле

Новая коммунальная авария лишила несколько тысяч жителей Железнодорожного района холодной воды 26 мая. Мэрия Барнаула сообщает, по каким адресам произошли отключения и как долго не будет холодной воды.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

Авария произошла на чугунной водопроводной сети на улице Фурманова, 26а. Повреждение в диаметре составляет 600 мм.

Сотрудники компании "Росводоканал" приступили к устранению аварии и начали земляные работы. Ориентировочно, повреждения будут устранять 24 часа с 26 мая.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Фурманова, 1г, 1-23, 22, 28, 29, 65б-95, 21, 21а, 52-98, 135-151а,
  • ул. Рылеева, 17, 19, 21,
  • ул. Приветная, 3, 2-10,
  • пр. Фурманова, 1-41, 2-48,
  • пр. Керамический, 1, 1а, 1б, 2-6,
  • пр. 1-й Керамический, 1-5, 2-8,
  • пр. 2-й Керамический, 1-9, 2-14,
  • пр. 3-й Керамический, 1-7, 2-18,
  • ул. Гончарова, 1-22,
  • ул. Власихинская, 3, 1-90, 45, 45/3, 45/2, 47, 49в/2, 47а, 49/2, 49, 51,
  • ул. Еловая, 1-5,
  • ул. Пихтовая, 1-14,
  • ул. Брусничная, 1-14,
  • ул. Дивная, 1-11,
  • ул. Заповедная, 2, 4, 12, 14,
  • пр. Таежный, 1-7,
  • ул. 1-й Выезд, 1-14,
  • ул. 2-й Выезд, 1-15,
  • ул. 3-й Выезд, 1-18,
  • ул. 4-й Выезд, 1-15,
  • ул. 5-й Выезд, 1-7,
  • ул. Кулундинская, 29-68, 70а.

Кроме того, можно наблюдать пониженное давление воды в границах улиц Молодежная, пр-кт Социалистический, ул. Мерзликина, пр-кт Красноармейский, пр-кт Ленина, ул. Брестская, пр-кт Строителей, ул. Путиловская, ул. Бульвар 9-ого Января, пр-кт Комсомольский, ул. Димитрова, ул. Крупской, пер. Ядринцева.

В ближайшее время компания организует подвоз воды по улице Фурманова, 26.

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