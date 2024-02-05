Несколько компаний Алтайского края оказались в крупном рейтинге российских работодателей за 2023 год

Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru представила результаты рейтинга работодателей России за 2023 год. Его участниками стали почти 1,5 тыс. компаний со всей страны, в том числе шесть — из Алтайского края.

А где АКТО

В 2023 году в финальный рейтинг работодателей попали 1497 компаний со всей России. Больше всего из них было небольших (по крайней мере, по оценке hh.ru) организаций численностью от 101 до 250 человек — а именно 534.

Работа. Офис. unsplash.com

В эту обширную категорию попала и алтайская компания АКТО, заняв 419 место из 534. Фирма сосредоточена на производстве светопрозрачных конструкций: пластиковых и алюминиевых окон, раздвижных систем, дверей, фасадов, витражей, офисных перегородок и зимних садов. Базируется в Барнауле, однако услуги предоставляет и в других городах Сибири: Томске, Кемерово, Бийске и Новосибирске.

В общем по России победителем стала государственная организация — Центр развития "Среда возможностей". Второе место досталось лейблу звукозаписи и продюсерской компании Black Star, а третье — спортивному изданию Sports.ru.

Стройматериалы, сервис и ИТ

Еще пяти алтайским компаниям удалось пробиться в категории средних по размеру, к которым относят организации с численностью сотрудников от 251 до 1000 человек.

Всего в этом рейтинге участвовало 479 фирм. И 91-е место заняла компания Asm Group, которая производит промышленное оборудование для строительства, сельского хозяйства и других отраслей: заводы неавтоклавного газобетона, конвейерные зерносушилки, измельчительные установки, силосы и навесное оборудование для погрузчиков.

На 97-е место специалисты поставили сеть шинных и сервисных центров "Подкова", работающую в Барнауле и Бийске.

Автосервис. Pixabay.com

На 159 расположилась компания МСВ, с 2006 года занимающаяся черным металлопрокатом, а с 2015 года — продажей строительных материалов. Работает, помимо Барнаула и Бийска, во многих сибирских городах: Новокузнецк, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Кемерово и Новосибирск.

299 место отдали "Альтерре" — магазину строительных и отделочных материалов, работающему в том числе в Республике Алтай, в Кемеровской и Новосибирской областях.

Последняя алтайская организация в рейтинге заняла 307 место. Ею стала ИТ-компания Galex, которая внедряет и поддерживает ИТ-оборудование и программное обеспечение.

Если говорить про первое место, то оно досталось онлайн-кинотеатру "Иви", второе — «СберМаркетингу», а третье — еще одному онлайн-кинотеатру, Okko. Эти же компании, хотя и немного в другой очередности, занимали весь пьедестал почета и в прошлом году.

Новосибирск в топе

Среди крупных компаний с численностью сотрудников от 1001 до 5000 человек лидером стал новосибирский 2ГИС, который удерживает первенство в этой категории уже три года подряд.

Работа. Офис. unsplash.com

На втором месте оказалось издательство "Эксмо", а на третьем — банк "Точка", который поднялся аж с 14 места в 2022 году. Алтайские фирмы в эту категорию не попали. А всего компаний было 355.

А в тройке победителей среди крупнейших организаций (более 5000 человек) оказались "Альфа-Банк", "Яндекс" и ВТБ. Всего финалистов в этой категории было 129.

Как считают

Рейтинг работодателей России платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проводит с 2010 года. Участвовать в нем может любая организация с численностью сотрудников от 100 человек.

Офис. Работа. unsplash.com

Общая позиция фирмы складывается из нескольких критериев. Первый из них — профессиональное анкетирование HR-специалистов, которое оценивает эффективность HR-команды, а также ее уровень развития в сравнении с конкурентами в отрасли. Этот критерий занимает 20% в общей оценке.

Второй критерий — онлайн-опрос, который компания организовывается среди своих сотрудников. По нему определяется объективное мнение команды о работодателе, уровень лояльности к нему и готовность рекомендовать его как будущее место работы для своих близких. Этот критерий составляет 40% в итоговом балле компании.

И оставшиеся 40% в оценке бренда занимает голосование соискателей. Любой зарегистрированный пользователь может один раз пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли, которые он считает привлекательными в качестве работодателя.

Офис. Работа. unsplash.com

Нина Осовицкая,

идеолог и методолог рейтинга работодателей России, директор Бренд-центра hh.ru:

«Такой интерес со стороны компаний неудивителен при столь сложном и конкурентном рынке труда, потому что Рейтинг — это не просто инструмент оценки бренда работодателя, но и способ продвижения. Какое бы место компания ни заняла в Рейтинге, это прекрасный повод для коммуникации с аудиторией и для того, чтобы рассказать, что вы как работодатель сделали, чтобы быть ещё лучше и привлекательнее. А это сейчас, наверное, самое важное, потому что конкуренция за соискателей очень большая, выбирают они. И если ваша компания незаметна, непрозрачна, о ней мало информации и кандидаты не находят ответа на вопрос, почему должны идти работать именно к вам, нанимать людей становится крайне сложно».

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