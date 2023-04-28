28 апреля
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Жизнь

Неразделенные сиамские близнецы занимаются сексом по любви с одним молодым человеком

Сиамским близнецам по 22 года. Девушкам в детстве не сделали операцию, что бы «разделить» их. Дело в том, что у них общие конечности.

Гнездо в Мехико, Мексика.
Гнездо в Мехико, Мексика.
novate.ru

Также у них общая репродуктивная и кровеносная системы, таз, пишет baikalinform.ru. Так они и живут вдвоем в Мексике.

И у них появился кавалер. Разумеется, один на двоих.

Теперь он фактически встречается с двумя девушками — включая секс.

В древности младенцев, сросшихся между собой, боялись, как огня.

Считалось, что они дурное предзнаменование, от них жестоко избавлялись, пишет techinsider.ru. Сегодня сиамским близнецам стараются помочь — от психологической помощи до хирургического вмешательства.

В 2019 году телезрители рыдали от истории сиамских близнецов из Алтайского края.

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