Неразделенные сиамские близнецы занимаются сексом по любви с одним молодым человеком

Также у них общая репродуктивная и кровеносная системы, таз, пишет baikalinform.ru. Так они и живут вдвоем в Мексике.
И у них появился кавалер. Разумеется, один на двоих.
Теперь он фактически встречается с двумя девушками — включая секс.
В древности младенцев, сросшихся между собой, боялись, как огня.
Считалось, что они дурное предзнаменование, от них жестоко избавлялись, пишет techinsider.ru. Сегодня сиамским близнецам стараются помочь — от психологической помощи до хирургического вмешательства.
В 2019 году телезрители рыдали от истории сиамских близнецов из Алтайского края.