Непорочное зачатие: внезапно выяснилось, что у крокодилов есть способность к бесполому размножению

Сотрудники зоопарка в Коста-Рике долго наблюдали за одинокой рептилией. Самка жила без партнера. И тут 18-летняя самка крокодила отложила 14 яиц в зоопарке.

Половина из всей выкладки выглядела обычно, одно развивалось в инкубаторе. Зародыш сформировался полноценно, но не появился на свет, указывает LIFE. Исследователи назвали эмбрион продуктом непорочного зачатия — там был только генетический материал матери.

Между тем способность к партеногенезу есть у других животных, но у крокодилов ее обнаружили впервые.

А вот в природе такие зародыши крокодилов могут развиваться и вылупляться, вырастая в гигантских рептилий.

Ранее несколько человек увидели крокодила и утонули. ЧП случилось во время перехода путников через реку в Индии. Они вброд направлялись к храму.

В какой-то момент огромный крокодил напал на паломников. Люди испугались и бросились врассыпную.

Однако их унесло течением реки. Из 17 паломников остались живыми 9 человек. Пока что найдены тела троих.

Ранее крокодил выловил в реке тело утонувшего ребенка и доставил его родителям. А огромный крокодил-убийца выпрыгнул из реки и утащил под воду мальчика. А мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.

Также гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом.

Между тем бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.