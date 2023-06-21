Неожиданно умер актер из популярного детективного сериала

В Санкт-Петербурге в возрасте 36 лет умер актер популярного сериала про полицейских.

Это Михаил Ложкин. Широкой публике известен по роли в сериале "Невский".

Причина смерти не уточняется. Дату и время похорон объявят позже, указывает Газета.Ru.

У Ложкина остались супруга и маленький сын.

Также снимался в сериалах «Ветеран», «Условный мент-2», «Анонимный детектив», «Великолепная пятерка-4».

Ранее умер актер сериала "Во все тяжкие". Помимо роли в сериале "Во все тяжкие", где он перевоплотился в менеджера прачечной Денниса Марковски, он также играл в сериалах "Узнай врага", "Шоу Берни Мака", "Все любят Рэймонда" и других.

Кроме того, Майк был комиком и гастролировал с концертами по всему миру.