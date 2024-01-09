Необычная ипотека, непривычные тарифы и новый ТЦ. Что произошло в Алтайском крае 9 января

◆ Тариф на электроэнергию для жителей Алтайского края теперь будет зависеть от объема потребления. Власти пояснили, что это за нововведение и зачем оно понадобилось.
◆ Барнаульцы начали брать траншевую ипотеку — ее еще называют «квартира за рубль». Мы выяснили, какое жилье можно приобрести по новой схеме кредитования.
◆ Баскетболиста клуба «Барнаул» Антона Петухова, который упал в Енисей с Октябрьского моста, все еще продолжают искать.
◆ На прилавках российских магазинов появились турецкие яйца: 300 тысяч штук. Правда ли, что они «гигантские», и что в них еще особенного — об этом здесь.
◆ В Алтайском крае съехал с трассы рейсовый автобус «Усть-Каменогорск — Новосибирск». Обошлось без пострадавших.
◆ Компания бизнесмена Ракшина «Первый» построит в Барнауле новый ТЦ.
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