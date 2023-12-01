Некоторые трамваи и троллейбусы не будут ходить после 9 часов вечера

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

"Барнаул" сообщает, что после девяти часов вечера будет отключено питание контактной сети в районе путепровода на пр. Ленина. Это необходимо, чтобы подключить трамваи №3 и №4.

Поэтому трамваи №1,7 и троллейбусы №1,6,7, двигающиеся по мосту, прекратят работу.

Помимо этого, для проведения работ перекроют движение к Дому Быта через мост.

Специалисты сообщают, что работы будут завершены в ночное время.

Со 2 декабря планируют запустить движение трамваев №3 и №4.

Ранее в Барнауле заключили контракты с перевозчиками важных маршрутов.