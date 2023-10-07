Некоторые барнаульцы остались без горячей воды 7 октября

Горячую воду отключили с 9:00 до 22:00:
- Павловский тракт, 253, 255б, 265, 267, 257, 263, 261, 257в;
- Взлетная, 6, 16, 10, 12, 14;
- Попова, 115, 123, 121, 107, 109, 119, 117, 113, 107а, 105а;
- Шумакова, 24, 11, 16, 18, 17а, 14, 30, 15б, 22.
Горячую воду 7 октября отключат у некоторых барнаульцев из-за ремонтных работ на пересечении ул. Попова и Взлетной, рассказали в пресс-службе СГК.
Горячую воду отключили с 9:00 до 22:00:
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