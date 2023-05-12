Неизвестный мужчина ворует по ночам урны в Барнауле

Ворующего урны барнаульца заметили на Павловском тракте, 229 около пяти утра 11 мая, сообщает " Инцидент Барнаул ".

Вместо сна мужчина решил "прикарманить" несколько сосудов для мусора.

Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда горожанин уже нес в руках одну урну.

Кража урн. "Инцидент Барнаул"

Вторую мужчина, не долго думая, вынул из корзины возле подъездной лавочки и непринужденно отправился дальше.

Местные жители возмущены поведением барнаульца и призывают вернуть урны на место, пока не подключили полицию.

Ранее подростки украли арбуз из фруктового павильона в Барнауле, подумали и вернулись обратно с деньгами.