Недорогие продукты для Пасхи можно будет купить в Барнауле за день до праздника

Жителей Барнаула приглашают на предпасхальную ярмарку продуктов в эту субботу, 15 апреля, сообщает мэрия города.

На ярмарке горожане смогут традиционно купить мясо, масло, колбасные продукты, мясо, рыбу, кондитерские изделия, овощи и прочие товары.

На продажу их предлагают алтайские и барнаульские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Главное отличие грядущей ярмарки — на всех площадках можно будет купить ингредиенты для пасхального стола: яйца, куличи. А также продукты для выпечки: муку, изюм, цукаты, орехи и прочее.

Ярмарки развернутся на шести площадках Барнаула с 10:00 до 14:00:

На пр. Ленина , 71 у ТЦ «Россия»;

71 у ТЦ «Россия»; На площади Маршала Жукова;

На площади Народная;

В сквере имени Германа Титова;

На площадке перед бар-рестораном «Опера»;

В поселке Южный , на площади перед ДК «Южный».

Ранее стало известно, как правильно выбирать праздничные яйца, куличи и творожную пасху.