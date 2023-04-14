Недорогие продукты для Пасхи можно будет купить в Барнауле за день до праздника

На ярмарке горожане смогут традиционно купить мясо, масло, колбасные продукты, мясо, рыбу, кондитерские изделия, овощи и прочие товары.
На продажу их предлагают алтайские и барнаульские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.
Главное отличие грядущей ярмарки — на всех площадках можно будет купить ингредиенты для пасхального стола: яйца, куличи. А также продукты для выпечки: муку, изюм, цукаты, орехи и прочее.
Ярмарки развернутся на шести площадках Барнаула с 10:00 до 14:00:
- На пр. Ленина, 71 у ТЦ «Россия»;
- На площади Маршала Жукова;
- На площади Народная;
- В сквере имени Германа Титова;
- На площадке перед бар-рестораном «Опера»;
- В поселке Южный, на площади перед ДК «Южный».
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