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Жизнь

Небольшое, но потепление. Какая погода будет в Алтайском крае 18 февраля

Гидрометцентр Алтайского края сообщает о спаде морозов.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

В регионе, по данным синоптиков, ночь ожидается морозной, температура составит 22-27 градусов ниже нуля, местами до -32. Небольшой снег также накроет регион, местами метели. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура составит -16,-21 гр. Местами небольшой снег и гололедица на дорогах.

Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

В столице Алтайского края ночью температура составит -25,-27 гр., осадки в виде небольшого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, 4-9 м/с.

Днем температура повысится до -18,-20 гр., прогнозируется небольшой снег.

Ветер восточный, 2-7 м/с.

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