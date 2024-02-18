Небольшое, но потепление. Какая погода будет в Алтайском крае 18 февраля

Погода в Алтайском крае
В регионе, по данным синоптиков, ночь ожидается морозной, температура составит 22-27 градусов ниже нуля, местами до -32. Небольшой снег также накроет регион, местами метели. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем температура составит -16,-21 гр. Местами небольшой снег и гололедица на дорогах.
Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
В столице Алтайского края ночью температура составит -25,-27 гр., осадки в виде небольшого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, 4-9 м/с.
Днем температура повысится до -18,-20 гр., прогнозируется небольшой снег.
Ветер восточный, 2-7 м/с.
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