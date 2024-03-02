2 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Небольшие заморозки и снег. Какая погода будет в Алтайском крае 2 марта

Весна начинается с похолодания и небольшого снега. О погоде 2 марта сообщают синоптики алтайского ЦГМС.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура составила -7,-12 градусов, местами до -17. Из осадков небольшой, местами умеренный снег, а на дорогах местами гололедица.

Ветер северный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.

Днем ожидается потепление до -1,-6 градусов.

Снег продолжится, местами умеренный. На дорогах гололедица.

Ветер северный, 3-8 м/с, по северо-западу местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в столице Алтайского края температура была 10-12 градусов ниже нуля. Из осадков умеренный снег, на дорогах гололедица.

Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле будет 2-4 градуса ниже нуля. Осадки в виде небольшого снега, а на дорогах местами гололедица.

Ветер северный, 3-8 м/с.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость