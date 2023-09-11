Не ждите помощи. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время подведения итогов. Важными делами займитесь в начале недели. С середины — энергии будет меньше: отдыхайте, отдавайте долги, выбрасывайте ненужное. В конце — планируйте только приятные дела и расслабляйтесь», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, у вас золотые руки, можете починить, отремонтировать что угодно. Создавайте шедевры, которые давно хотели сотворить. Беритесь за любое ручное творчество. Это разгрузит голову.



Тельцы, будете лучше себя чувствовать к концу недели. Сил, вроде, немного, а больше вдохновения, желания вкладываться в образование, повышение квалификации.



Близнецы, продолжайте заниматься здоровьем. Укрепляйте иммунитет, делайте зарядку. Можете улучшить отношения с ближайшим окружением.



Раки, перенесите все дела на начало недели. Со среды уделите больше внимания внутреннему состоянию. Уровень энергии может снизиться, не нужно себя перегружать делами, общением, мыслями, едой.



Львы, для вас эта неделя эффективной, но для начинаний она не подходит. Снизьте темп к концу недели, воскресенье проведите в уединении, без дел. Постарайтесь как следует отдохнуть, обнулиться.



Девы, спокойствие и хороший сон вернутся к вам. Не пугайтесь, если на неделе не будет настроения и желаний. Меньше общайтесь. Больше времени проводите в тишине.

Сон. freepik.com/gpointstudio

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Весы, меньше внимания к работе. Больше осознанности и присутствия вам понадобится в отношениях. Меняйте образ жизни. Не давите на партнера. Попробуйте заботиться о нем больше.Скорпионы, реализуйте свои задумки собственными руками. Не ждите помощи, не откладывайте на потом. Беритесь за те дела, на которые раньше не решались. Наводите порядок.Стрельцы, вам лучше браться за те дела, которые были отложены, заброшены, забыты. Или за те, которые нужно доделать, переделать. На этой неделе самое время заняться планированием.Козероги, наводите порядок в труднодоступных местах, чистите канализацию. Внимательно общайтесь со старшими, начальством. Уделите время отношениям с отцом.Водолеи, ваши отношения с партнером проходили трансформацию. Ваша задача спокойно проживать, принимать изменения. Со следующей недели все начнет меняться. Общаться будет проще.Рыбы вернутся к каким- то незаконченным разговорам о деньгах, ресурсах. Партнер может от вас чего-то требовать. Попробуйте соглашаться с происходящим.