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Жизнь

(Не)явка на выборах, «Том Сойер Фест» и «задачи по Сибири». Что произошло в Алтайском крае 19 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 19 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Явка на выборах губернатора в Алтайском крае оказалась самой низкой по стране. Почему это — уже привычное явление, объяснил профессор Юрий Чернышов.
  • Развитием Алтайского края и его соседей может заняться отдельная госкорпорация. Мы выяснили, в чем заключаются «задачи по Сибири» и план, с которым согласились все.
  • Мост на Новом рынке в Барнауле готовят к сдаче: рабочие уже укладывают к нему рельсы.
  • Жители многоэтажки в поселке Южный пожаловались на отсутствие горячей воды с 7 сентября. По их словам, управляющая компания дает невнятные пояснения. Люди уже обращались в прокуратуру, в жилищную инспекцию и администрацию, но вопрос так и не решен.
  • В Барнауле завершается «Том Сойер Фест» — фестиваль по восстановлению исторической среды. Смотрите, как волонтеры и архитекторы реставрируют старинные здания.

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