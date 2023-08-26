26 августа
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Жизнь

Не унывать, а лучше избавиться от хлама. И почему нельзя собирать грибы в этот день

В народе 26 августа отмечается Тихон Страстной.

Лес, природа.
Лес, природа.
pixabay.com/

На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния. Также в этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». Так праздник соединил в своем названии имена святителя Тихона и именование иконы.

Наши предки считали, что в этот день нужно обязательно надо избавиться от всего ненужного. Причем речь не только про сломанные или лишние вещи, но и про негативные мысли. Если этого не сделать, можно упустить какую-то важную возможность в жизни.

В лес с лукошком

26 августа нельзя ходить в лес в одиночку. Помимо действующего в настоящее время запрета на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью, в народе говорили: Лешего повстречаешь.

Отчасти поэтому в народе никогда не собирали в этот день грибы, опасаясь того, что нечисть подкинет в них ядовитые экземпляры.

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