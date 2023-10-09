«Не спешите – насмешите». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Все важные дела лучше сделать до четверга. Далее можно почувствовать снижение эффективности и концентрации. Проведите время в спокойной обстановке, посвятите его уборке, поминанию, отдыху», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, если вам приснится кто-то из ушедших близких, проведите ритуалы для его души. Постарайтесь меньше бывать в местах большого скопления людей. На партнере не концентрируйтесь. Займитесь собой.

Тельцы почувствуют себя спокойней, расслабленнее. Украшайте дом, делайте его уютным. Поддержите иммунитет, дыхательную систему, грудной отдел.

Близнецы, с четверга ваша скорость реакции, жизнелюбие, сообразительность могут снизиться. Замедлитесь, это пойдет вам на пользу. Побудьте в тишине, наедине с собой. Ешьте свежую пищу, сочетайте разные вкусы в своей тарелке.

Раки, на выходные ничего не планируйте. Побудьте вне общения, потока информации, звуков. Постарайтесь услышать тишину внутри, успокоиться и убрать все противоречия. Поухаживайте за своими руками.

Львы, субботу проведите без нагрузок. Физических, ментальных, эмоциональных. Займитесь творчеством, порисуйте, почитайте. Финансовые вопросы отложите. Вам нужно перезагрузиться на выходных.

Девы, с четверга будьте внимательнее к своему самочувствию. Наводите порядок, укрепляйте тело, много дел на себя не грузите. Тише едешь, дальше будешь - ваш девиз. Следите за своей речью.

Речь. unsplash.com.

Весы, никуда не спешите и ничего важного не решайте. Адекватно оценить обстановку вы не в силах. Нет смысла выяснять отношения, заводить новые, принимать решения о женитьбе или о расставании.

Скорпионы, осторожнее с огнем, тепловыми приборами. Перенесите лазерные процедуры, берегите зубы и здоровье в целом. Поухаживайте за собой.

Стрельцы, вы сейчас очень продуктивны в рабочем процессе. Но к концу недели будьте внимательны в общении с начальством, старшими. Не грубите. Резко образ жизни не меняйте.

Козероги, ваше недовольство работой или рабочим процессом не требует быстрых, поспешных решений. Новые идеи не стоит внедрять в жизнь. Особенно, если очень захотелось. Выдохните и постарайтесь расслабить тело.

Водолеи, украшайте отношения или партнера. Женщины, любуйтесь мужем. Мужчины, инвестируйте в супругу. С родственниками партнера не конфликтуйте. С оформлением документов на жилье не торопитесь.

Рыбы, учитесь заботиться о партнере. К концу недели появится больше ясности по поводу причин вашего недовольства отношениями. Вы сможете это осознать.