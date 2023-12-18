«Не спешите действовать». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время обновления. Не нужно спешить. Отдавайте долги, завершайте начатое. В субботу устройте разгрузочный день, планируйте только приятные дела», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, ваш пыл на неделе может поубавиться. Старайтесь без резких движений и решений разруливать кризисные ситуации. Не планируйте большие физические нагрузки. Берегите руки и ЖКТ.

Тельцы, подлечивайте домашних питомцев. В отношениях возможно придется вернуться к ситуациям, в которых вы что-то не договорили, не выяснили. Тщательно подбирайте слова.

Близнецы, может показаться, что вы все делаете медленно. Не пытайтесь ускориться, ошибок будет больше. Примите этот спокойный темп. Не устраивайте разборок с партнером.



Раки, украшайте дом. В этом вам сейчас нет равных. В работе не концентрируйтесь на промахах, ошибках. Смотрите на это, как на необходимый процесс обновления. В среду, четверг, пятницу не рассчитывайте на ясность мышления.



Львы, вас можно поздравить: самые сложные трансформации для вас позади. Наконец-то вы снова в «своей тарелке». Не спешите сразу действовать. Приводите себя в порядок. Пока вам еще стоит больше молчать, чем говорить.



Девы, следите за своим пищеварением. Не игнорируйте необходимые предписания в питании. Не злоупотребляйте сладостями, не переедайте. Ешьте больше продуктов с кислым вкусом.



Весы, попробуйте в отношениях быть более мудрыми. Не ждите этого от партнера. Приготовьте что-нибудь вкусное. Старайтесь не спорить.



Скорпионы, пейте больше воды. Укрепляйте тело. У вас есть все возможности начать, продолжить или наладить отношения. Проявляйте инициативу. Приглашайте партнера вместе провести время.

Попкорн. Елка. Новый год. СС0

Стрельцы, к вам прислушиваются. Вы действительно авторитетны. Но не пропихивайте свои намерения в работе силой. Не давите на партнера. Выполняйте свои обязанности перед детьми.



Козероги, воздержитесь от больших трат. Поддержите свое настроение правильным питанием. Найдите внутри тишину и спокойствие, пообщайтесь с мамой. Тогда и рабочие вопросы быстро решатся.



Водолеи, вы все еще активны и способны свернуть горы. Работа в коллективе может дать хорошие плоды. Пробуйте себя в качестве наставника. Помогайте партнерам. От этого только выиграете.



Рыбы, поддержите свое настроение сладким вкусом. Свою речь используйте для того, чтобы исцелять, приносить облегчение людям. Планируйте рабочие процессы. Странное поведение партнера на свой счёт не принимайте.