«Не сопротивляйтесь». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, конфликты с партнером выбьют у вас почву из-под ног. Странное поведение партнера игнорируйте. Сконцентрируйтесь на учебе, работе, помощи другим, оздоровлении себя, своих питомцев.



Тельцы, берегите руки, сердце, желудок. Общение с соседями, коллегами, братьями, сестрами , ближайшим окружением отложите на потом. Снизьте нагрузки, больше отдыхайте.



Близнецы, осваивайте техники массажа, писательское мастерство, новые виды спорта. Приведите руки в порядок, сделайте маникюр. Вовремя ложитесь спать.



Раки, завершайте начатое. Новое не начинайте. Проводите больше времени в тишине, уединении. Финансовые решения не принимайте. Иллюзии могут вскружить вам голову. Питайтесь вовремя и свежей едой.



Львы, не торопитесь кардинально менять образ жизни - сжигать мосты, делать громкие заявления. Вы чувствуете силу своего голоса, речи. Направьте ее в мирное русло. Не на партнера и разборки с ним.



Девы, наладьте режим дня, вовремя ложитесь спать. Финансовые вопросы не торопитесь решать. Разговоры с начальством, отцом, учителями, старшими отложите на потом.



Весы, выделите время на благотворительность. Помогите кому- нибудь. Рабочие вопросы и вопросы отношений могут вызвать беспокойство. Не допускайте паники. Это временные трудности.



Скорпионы, общайтесь с высокопоставленными людьми. Занимайтесь собственным телом. Реализуйте идеи, связанные с работой. От партнера не ждите ничего. Поддержите его.



Стрельцы, учитесь доверять детям, ученикам, подчиненным. Делегируйте им часть своих обязанностей. Учитесь управлять, руководить, наставлять. Вы давно об этом мечтали.



Козероги, отношения потребуют обновления. Не мешайте, не сопротивляйтесь. Процессы сами произойдут. Дети тоже внесут нужные коррективы в вашу жизнь.



Водолеи, тренируйте руки. Осваивайте ремесло. Вы легко можете развить любые способности и справиться с нагрузками.



Рыбы, ешьте меньше консервов, полуфабрикатов. От питания сильно зависит уровень вашей энергии. Берегите желудок, пищеварение. Пейте больше воды.





Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

