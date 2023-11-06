«Не насилуйте свою душу». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошая неделя для изучения чего-то непонятного, иностранного, тайного, скрытого. Главное не суетиться и не замалчивать обиды. Разговаривайте и не грубите. В четверг устройте разгрузочный день от еды, общения. На выходных лучше замедлиться, перезагрузиться, вспомнить предков», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, не насилуйте свою душу и тело. Чем больше в вас раздражения, тем более добрыми и нежными вам нужно быть с собою. Что вы давно хотели сделать, но откладывали? Какое ваше любимое занятие?

Тельцы, самое время погрузить себя в ваше хобби. Выделите время на неделе, займитесь тем, что вас увлекает. Играйте в любимые игры сами и с детьми. Найдите себе хобби. Вспомните, чем любили заниматься?

Близнецы, погружаетесь в глубины новых знаний, проводите исследования, расследования. Вы от этого заряжаетесь. Но помните, что прием пищи, сон, прогулку пропускать нельзя! Все по расписанию.



Раки, держите голову в холоде, ноги в тепле. Будьте внимательны в общении. Особенно с ближайшим окружением, соседями, коллегами, братьями, сестрами. Выходные проведите спокойно, в уединении, тишине.



Львы, неделя может быть для вас плодотворной, если не будете торопить события, злиться, раздражаться, нападать или замалчивать недовольство. Не будьте в крайностях, ищите золотую середину.



Девы, близкие родственники, возможно, потребуют больше вашего внимания. Объединяйтесь с братьями, сестрами, поддержите родителей. Берегите руки. Не засовывайте их куда попало.

Стакан воды. https://visualhunt.com/

Весы, ваша задача не суетиться. Пейте больше воды. Решение земельных, жилищных вопросов лучше отложить. Старайтесь расслабляться и хорошо высыпаться. Займите свой ум украшением спальни.



Скорпионы, пишите список желаний. Вы точно знаете, какие реализовать сейчас. За быстрыми деньгами не гонитесь. Выделите время на отдых, тишину, уединение. На партнера не нападайте.



Стрельцы, вы сейчас можете быть необычайно спонтанными и творческими в решении рабочих вопросов. Не игнорируйте новые идеи заработков. Не бойтесь записывать их и сразу реализовывать.



Козероги, вы снова в строю. Ясности станет больше. Смело разбирайтесь со страхами нехватки ресурсов. Проговаривайте свои страхи. Улучшайте свой внешний вид, обновите гардероб.



Водолеи, если вы давно хотели что-то написать — садитесь, пишите. Изучайте новые способы оздоровления, исцеления. Расширяйте кругозор. Изучайте науки, иностранные языки, культуры.



Рыбы, тема отношений выходит для вас на первый план. Ближайшие полтора года будьте готовы учиться непривязанности в отношениях. Для этого переключайте фокус внимания с партнера на себя.