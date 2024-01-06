Не есть до первой звезды. Что означает это рождественское выражение

Рождество россияне вновь, после долгого перерыва, начали отмечать в 1991 году. Но за 30 лет многие его термины и выражения так и не стали понятыми. Что, например, такое – «не есть до первой звезды»?

В Сочельник, то есть в день перед Рождеством, не принимают пищу до первой звезды. Часто говорят: это значит - ничего не есть до вечера. Но в последнее время служители церкви все чаще объясняют: первая звезда – не та, что в небе.

Ее символизирует большая свеча, которую после утренней службы 6 января торжественно выносят на середину храма и перед которой поют тропарь Рождеству Христову.

И по окончании литургии 6 января, придя домой, днем можно и поесть, но только постное блюдо.

Впрочем, наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона (Черепанов), советует: если этот день вы посвятили уборке помещений, приготовлению рождественского стола и т. д., все же понесите подвиг поста и попоститесь до вечера.

Разговляться - то есть начать есть мясные блюда - можно только утром 7 января, после после ночного богослужения - Всенощного бдения.

Кстати, altapress.ru 7 января опубликует большой фоторепортаж с Божественной литургии в Покровском соборе

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал